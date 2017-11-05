Врачи тюменской ОКБ №2 спасли жизнь пациенту с синусом

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Хронический синусит едва не стоил жизни жителю Заводоуковского городского округа, которого спасло только своевременное вмешательство хирургов областной клинической больницы №2. Об этом сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области.

Пациент из Заводоуковска несколько лет страдал от этого заболевания, но за помощью к врачам обратился, только когда ситуация стала критической. В ОКБ №2 его привезли в экстренном порядке, с головной болью, высокой температурой, резким снижением зрения, болезненностью и сильным отеком глазного яблока. Врачи выяснили, что патологический процесс из пазух носа распространился на глаз и вызвал острое гнойное воспаление глазницы. Реальным был риск проникновения инфекции в головной мозг.

Операция потребовала от хирургов большого мастерства: из-за обширного воспалительного процесса существовала опасность повреждения мышц глаза. Потребовалась и еще одна операция, чтобы закрепить результат. Пациент в удовлетворительном состоянии выписан домой.

"Новейшие достижения медицины - не повод перестать заботиться о собственном здоровье. Воспаление гайморовых пазух коварно тем, что его острая форма легко может перетечь в хроническую, которую гораздо дольше и тяжелее лечить. Но если терапию начать вовремя, то есть все шансы на полное выздоровление", - подчеркнул врач-оториноларинголог ОКБ №2 Станислав Пшеничников.

Полностью избежать проблем поможет профилактика - нужно одеваться по погоде, придерживаться правил здорового образа жизни, укреплять иммунитет.

Соб. инф.