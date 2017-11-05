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Социальный проект "#bezПожара" стартует в Тюмени

17:01 05 ноября 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото МЧС России по Тюменской области

Социальный проект "#bezПожара" запускают в областном центре Тюменский региональный благотворительный фонд "Старшее поколение", департамент безопасности жизнедеятельности администрации города и областной геронтологический центр.

Цель проекта - установить автономные дымовые пожарные извещатели в квартирах и домах одиноких пожилых людей, людей с ограниченными физическими возможностями, малообеспеченных и многодетных семей, семей, состоящих на учете в областном межведомственном банке данных семей и несовершеннолетних "группы особого внимания". Извещатели установят волонтеры совместно с сотрудниками МЧС, специалистами по пожарной безопасности.

В случае возгорания или задымления помещения прибор подает достаточно громкий и пронзительный тревожный сигнал. Услышав его, человек сможет обнаружить возгорание на начальной стадии и не допустить развития пожара.

"Задача проекта - помочь  людям, в первую очередь старшего поколения, которые не всегда вовремя могут позаботиться о себе", - отметил директор департамента безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени Александр Савостеев.    

Во время установки оборудования волонтеры и специалисты в области пожарной безопасности познакомят пожилых людей с правилами пожарной безопасности, сообщает пресс-служба администрации Тюмени.

Соб. инф.

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