Социальный проект "#bezПожара" стартует в Тюмени

Фото МЧС России по Тюменской области

Социальный проект "#bezПожара" запускают в областном центре Тюменский региональный благотворительный фонд "Старшее поколение", департамент безопасности жизнедеятельности администрации города и областной геронтологический центр.

Цель проекта - установить автономные дымовые пожарные извещатели в квартирах и домах одиноких пожилых людей, людей с ограниченными физическими возможностями, малообеспеченных и многодетных семей, семей, состоящих на учете в областном межведомственном банке данных семей и несовершеннолетних "группы особого внимания". Извещатели установят волонтеры совместно с сотрудниками МЧС, специалистами по пожарной безопасности.

В случае возгорания или задымления помещения прибор подает достаточно громкий и пронзительный тревожный сигнал. Услышав его, человек сможет обнаружить возгорание на начальной стадии и не допустить развития пожара.

"Задача проекта - помочь людям, в первую очередь старшего поколения, которые не всегда вовремя могут позаботиться о себе", - отметил директор департамента безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени Александр Савостеев.

Во время установки оборудования волонтеры и специалисты в области пожарной безопасности познакомят пожилых людей с правилами пожарной безопасности, сообщает пресс-служба администрации Тюмени.

Соб. инф.