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В Тобольске освятили точную копию Углического колокола

16:20 05 ноября 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

Точную копию Угличского колокола, отбывавшего 300-летнюю ссылку в древней столице Сибири, освятили в Тобольске.

Бронзовый колокол был изготовлен по инициативе Тобольско-Тюменской епархии на средства благотворителей по сохранившемуся макету. Колокол водрузили на историческую звонницу. После Божественной литургии в Софийско-Успенском соборе митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий освятил копию ссыльного колокола.

"Отрадно, что наш город обретает уникальные памятные предметы.  Копия Углического колокола напоминает нам о его трехсотлетней ссылке и предшествующим этому событиях. А история его обретения сегодня будет рассказывать о съемках фильма "Тобол", - рассказал Владимир Мазур.

Отметим, что данный колокол был сделан для съемок художественного исторического фильма "Тобол", работа над созданием которого идет полным ходом. Колокол отлит в Каменске-Уральском, весит, как и оригинал 316 кг.

Напомним, в 1591 году в Угличе был убит царевич Дмитрий. Сторож Спасского собора и священник Федот забили в соборный набат. В городе начались волнения, подавляя которые, Василий Шуйский 200 жителей казнил, а 60 семей, и вместе с ними "провинившийся" колокол, отправил в ссылку в Сибирь. Перед тем, как отправить колокол в Тобольск, его сбросили с колокольни, отрубили ему ухо, вырвали язык и принародно наказали на площади 12-ю ударами плетей.

В Тобольске колокол сначала поместили на звонницу Спасской церкви, позднее – на колокольню Софийского кафедрального собора. В 1836-37 годах колокол по случаю предстоящего визита цесаревича Александра (будущего императора Александра II) переместили под небольшой деревянный навес возле алтаря домовой церкви Архиерейского дома в Тобольском кремле. В 1892 году в связи в приближающимся 300-летием ссылки колокол "амнистировали" и вернули на историческую родину – в Углич.

В память о пребывании в Сибири "первоссыльного неодушевленного с Углича" в Тобольске изготовили его муляж из папье-маше, который до сих пор хранится в Тобольском музее-заповеднике.

Евгений Новоселов

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Теги: Тобольск

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