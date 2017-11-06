Тюменские пенсионеры пройдут школу Роспотребнадзора

t-l.ru

Тюменские "Бабушки особого назначения" научатся правильно выбирать товары и оценивать качество услуг в ресторанах и кафе в соответствии с законом.

Очень важную информацию получат студенты 55+ на занятиях необычной Академии собственной безопасности 7 ноября в управлении Роспотребнадзора по Тюменской области, куда организаторы приглашают всех желающих пожилых тюменцев.

Помимо сотрудников Роспотребнадзора перед ними выступят эксперты "Союза потребителей финансовых услуг" и областной станции скорой помощи, сообщает областной геронтологический центр.

Курс обучения в Академии безопасности рассчитан на шесть месяцев и включает изучение основ безопасности на улице и в быту, правовой и финансовой грамотности. После усвоения теории участникам проекта будет предложено участвовать в реалити-экстрим марафоне "#СтаршеКлассныеЭкстремалы", где они смогут закрепить полученные знания и навыки.

Проект "Бабушки особого назначения!" получил финансовую поддержку в открытом конкурсе проектов НКО, проводимом Фондом поддержки и развития филантропии "КАФ". Его реализацию также поддерживают эксперты проекта по профилактике и предотвращению чрезвычайных ситуаций "Мой дом - моя крепость".

Соб. инф.