Тюменский завод "Профмодуль" участвовал в международной выставке

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Тюменский завод "Профмодуль" принял участие в международной отраслевой выставке металлообработки EMO 2017 "EMO HANNOVER" в Германии.

"Мы получили персональное приглашение на крупнейшую в мире выставку со своим станком TAURUS 550, который по нашему заказу сделали в Германии. Хотя станок - это, наверное, слишком узкое понятие. По большому счету - это токарно-обрабатывающий центр, который вызвал большой интерес в Ганновере", - рассказал говорит инженер тюменского завода Клаус Шольц.

Приобретение станка стало возможным, в том числе, и благодаря поддержке областных властей. Главное его предназначение – высокоточная обработка деталей большого размера весом до полутора тонн. Подобных токарных центров в Тюменской области больше нет, это вообще большая редкость на территории России, отметил Клаус Шольц.

На выставке были представлены последние технологии в металлообработке, благодаря чему тюменцы смогли получить новые знания и оценить свои перспективы.

Соб. инф.