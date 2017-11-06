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Тюменский завод "Профмодуль" участвовал в международной выставке

13:47 06 ноября 2017 | mobile | | print версия для печати
tumen.qlaster.ru

Тюменский завод "Профмодуль" принял участие в международной отраслевой выставке металлообработки EMO 2017 "EMO HANNOVER"  в Германии.

"Мы получили персональное приглашение на крупнейшую в мире выставку со своим станком TAURUS 550, который по нашему заказу сделали в Германии. Хотя станок - это, наверное, слишком узкое понятие.  По большому счету - это токарно-обрабатывающий центр, который вызвал большой интерес в Ганновере", - рассказал говорит инженер тюменского завода Клаус Шольц.

Приобретение станка стало возможным, в том числе, и благодаря поддержке областных властей. Главное его предназначение – высокоточная обработка деталей большого размера весом до полутора тонн. Подобных токарных центров в Тюменской области больше нет, это вообще большая редкость на территории России, отметил Клаус Шольц.

На выставке были представлены последние технологии в металлообработке, благодаря чему тюменцы смогли получить новые знания и оценить свои перспективы.

Соб. инф.

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