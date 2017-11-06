Предприниматели из Омска посетят Тюмень

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Делегация омских деловых кругов посетит Тюмень с торгово-экономической миссией 14 ноября. Об этом сообщает пресс-служба администрации областного центра.

Торгово-промышленная палата Тюменской области приглашает тюменских предпринимателей принять участие в деловых переговорах с представителями омских компаний, предлагающих решения для энергетической, строительной и медицинской отраслей, а также специализирующихся на производстве продуктов питания, деревообработке, металлообработке, швейном и литейном производствах, изготовлении мебели.

Помимо деловых переговоров, программа визита омской делегации предполагает посещение тюменских предприятий.

Церемония открытия торгово-экономической миссии омских официальных и деловых кругов, в рамках которой состоится презентация социально-экономического потенциала города Омска, начнется в конференц-зале "Юпитер" отеля "Восток" в 10 часов 14 ноября. Участие в мероприятии бесплатное.

Соб. инф.