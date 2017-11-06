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В Тюменском районе родители тесно сотрудничают со школами

19:14 06 ноября 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

В Тюменском районе делается все, для того, чтобы отношения между школами и родителями учеников были хорошие и дружеские. Как отметила начальник управления образования администрации Тюменского района Ольга Буторина, для этого в муниципалитете проделана большая и серьезная работа.

Наиболее распространенные вопросы по которому родители и учителя плотно сотрудничают - питание учащихся, согласование начисления стимулирующих выплат сотрудникам учреждений и привлечения внебюджетных средств, организация школьных мероприятий и праздников.

Также в последнее время представители управляющих советов активно подключены к вопросам профилактики детского неблагополучия – особенно в части выявления раннего неблагополучия. В некоторых учреждениях действуют родительские патрули, в других – советы пап и мам.

В районе выстроена и система работы в киберпространстве, образовательные учреждения Тюменского района первыми в области перешли на формат общения по видеоконференцсвязи. Все оперативные вопросы и проблемы обсуждаются на местах. Успешно опробован формат телемоста между Тюменским и Ишимским районами.

С 1 сентября 2017 года, как и было запланировано, все общеобразовательные организации района перешли на электронные дневники и журналы. В прошлом учебном году у всех школ муниципалитета появились свои официальные группы в соцсети ВКонтакте, сообщает управление информационной политики и информатизации Тюменского района.

Соб. инф.

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