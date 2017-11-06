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Титул вице-мисс завоевала тюменка на конкурсе "Мисс Земля — 2017"

10:59 06 ноября 2017 | mobile | | print версия для печати
Титул вице-мисс завоевала Елена Латыпова из Тюмени. Фото пользователя @latypova_elena_ в Instagram

Титул вице-мисс завоевала Елена Латыпова из Тюмени, представившая Сибирь на конкурсе "Мисс Земля — 2017", финал которого прошел в Албании 4 ноября.  

Помимо основной короны, девушка получила промежуточную номинацию “Miss dream girl of the world”. В своем аккаунте в социальной сети Instagram Елена Латыпова написала, что в конкурсе участвовали 60 девушек со всего мира. Сибирская красавица также поблагодарила своих фолловеров за поддержку.

Как сообщает REN.TV, первое место конкурса заняла представляющая Филиппины Карен Ибаско. Конкурс "Мисс Земля" проводится с 2001 года под патронажем ООН. Участницы, представляющие разные страны, рассказывают о своем видении актуальных проблем экологии и способах их решения.

Соб. инф.

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Теги: конкурс

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