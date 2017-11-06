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"Бабушек особого назначения" подготовит Роспотребнадзор

11:24 06 ноября 2017 | mobile | | print версия для печати
«Бабушек особого назначения» подготовит Роспотребнадзор. Фото с сайта livingwellah.com

Курс "Бабушки особого назначения" пройдут студенты возрастной категории 55 плюс в управлении Роспотребнадзора по Тюменской области (ул. Геологоразведчиков, 1) 7 ноября.

Сотрудники Роспотребнадзора, эксперты Союза потребителей финансовых услуг и специалисты областной станции скорой помощи проведут ряд лекций для пожилых людей на занятиях необычной Академии собственной безопасности. Об этом сообщает пресс-служба правительства Тюменской области со ссылкой на областной геронтологический центр.

Пенсионеры научатся правильно выбирать товары, оценивать качество услуг в ресторанах и кафе в соответствии с законом РФ. На занятиях 7 ноября обсудят темы сердечно-легочной реанимации, защиты прав потребителей в общественном питании, а также состоится мини-чемпионат по финансовой обучающей игре "Денежный поток".

Курс обучения в Академии безопасности рассчитан на шесть месяцев и включает изучение основ безопасности на улице и в быту, правовой и финансовой грамотности. Слушателей также научат справляться с телефонными мошенниками, распознавать лжесотрудников социальных служб, здравоохранения, пенсионного фонда и т.д.

После усвоения теории участникам проекта будет предложено участвовать в реалити-экстрим-марафоне #СтаршеКлассныеЭкстремалы, где они смогут закрепить полученные знания и навыки.

Проект "Бабушки особого назначения" получил финансовую поддержку в открытом конкурсе проектов НКО, проводимом Фондом поддержки и развития филантропии "КАФ". Его реализацию также поддерживают эксперты проекта по профилактике и предотвращению чрезвычайных ситуаций "Мой дом – моя крепость".

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Теги: Роспотребнадзор , пенсионеры , обучение , курсы

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