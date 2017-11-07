8 ноября - события дня

Фото ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов в тюменском технопарке (ул. Республики, 142) начнется открытие III форума "Сообщество Сибири".

В Тюмени в 11 часов в большом зале правительства Тюменской области (ул. Володарского, 45) начнется заседание Совета по реализации приоритетных проектов в сфере АПК. В 13 часов здесь же награждение победителей по итогам соревнования в отраслях сельского хозяйства АПК Тюменской области.

В Тюмени в 15 часов в областной научной библиотеке им. Дмитрия Менделеева (ул. Орджоникидзе, 59, 2 этаж) начнется заседание пресс-клуба "Неформат" "Интернет вещей" и эффективность городской инфраструктуры Тюмени сегодня: планы и перспективы".

В Тюмени в 16 часов в концертно-танцевальном зале "Золотые ворота Сибири" (ул. Герцена, 87) начнется празднование награждение победителей по итогам соревнования в отраслях сельского хозяйства АПК Тюменской области (районы, предприятия, кооперативы).

В Тюмени в 17 часов в офисе детского центра "Ребячья республика" (ул. Республики, 142) начнутся занятия областной школы подготовки вожатых.

В Тюмени в 18 часов состоятся публичные слушания по проекту решения Тюменской городской думы "О внесении изменений в генеральный план городского округа Тюмень, утвержденный решением Тюменской городской думы от 27.03.2008 № 9".

Этот день в истории:

1519 - отряд конкистадоров под руководством Эрнана Кортеса вошел в столицу ацтеков Теночтитлан (Мехико).

1789 - Элия Крейг из городка Бурбон (штат Кентукки) впервые приготовил разновидность виски - бурбон.

1793 - королевский дворец Лувр был превращен в музей и открыт для свободного доступа.

1895 - Вильгельм Конрад Рентген открыл лучи, названные его именем.

1917 - сформировано первое советское правительство.

1920 - советские войска под командованием Фрунзе штурмом овладели Перекопскими укреплениями.

1932 - покончила с собой вторая жена Сталина Надежда Аллилуева. Ей был 31 год.

1935 - родился Ален Делон, знаменитый французский киноактер.

1941 - гитлеровские войска захватили Тихвин.

1943 - в СССР учреждены орден Победы и орден Славы трех степеней.

1950 - произошел первый в истории воздушный бой между реактивными истребителями.

1961 - начался один из самых популярных на советском и российском телевидении проектов – Клуб веселых и находчивых (КВН).