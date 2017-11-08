9 ноября - события дня

Фото ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 11 часов в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия" (ул. Осипенко, 81, Областной дом журналистов) начнется пресс-конференция "Месячник, посвященный борьбе с инсультами. Результаты работы по проблеме распространения случаев инсульта в регионе".

В Тюмени в 16 часов в малом зале администрации города (ул. Первомайская, 20) начнется заседание палаты представителей органов ТОС Тюмени.

В Тюмени в 18 часов в ДТиС "Пионер" (ул. Челюскинцев, 46) начнутся публичные слушания по проекту решения Тюменской городской думы "О бюджете Тюмени на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов".

В Тюмени в 19 часов в главном корпусе Музейного комплекса им. И.Я. Словцова (ул. Советская, 63, 4 этаж, зал "Биеннале") откроется спецпроект 4-й Уральской индустриальной биеннале современного искусства "Работа не завершается никогда".

В Ишиме в 11 часов в пресс-центре информационного агентства "Тюменская линия" (в здании городского спорткомплекса-бассейна ул. Артиллерийская, 23, 2 этаж, конференц-зал) начнется пресс-конференция "Экологическая ситуация в Ишиме и Ишимском районе".

Этот день в истории:

1520 - король Дании и Норвегии Кристиан II, правивший также и Швецией, завершил расправу над своими противниками в Стокгольме. Это событие получило название Стокгольмской кровавой бани.

1799 - Наполеон Бонапарт совершил государственный переворот, свергнув управлявшую Францией директорию.

1818 - родился Иван Тургенев, классик российской литературы.

1885 - родился поэт Велимир (Виктор) Хлебников.

1906 - Теодор Рузвельт стал первым американским президентом, посетившим другую страну (17-дневный визит в Панаму и Пуэрто-Рико).

1911 - парижанин Жорж Клод запатентовал неоновую рекламу.

1918 - в Германии произошла Ноябрьская революция.

1929 - родилась композитор-песенник Александра Пахмутова.

1938 - расстрелян советский полководец Василий Блюхер.

1938 - "Хрустальная ночь" в нацистской Германии.

1966 - Йоко Оно впервые встретила Джона Леннона на художественном показе в Лондоне.

1970 - умер Шарль де Голль, один из наиболее популярных политических деятелей в истории Франции.

1985 - Гарри Каспаров стал тринадцатым чемпионом мира по шахматам, победив в финале Анатолия Карпова.

1989 - началось разрушение Берлинской стены.

1991 - умер Ив Монтан (Иво Ливи), французский актер и шансонье.