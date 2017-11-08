Умерла дочь Людмилы Гурченко Мария Королева

Муж Людмилы Гурченко, продюсер Сергей Сенин и дочь Людмилы Гурченко Мария Королева. Фото: Евгений Одиноков/ РИА Новости

Мария Королева, дочь легендарной советской, российской артистки Людмилы Марковны Гурченко, скончалась на 59-м году жизни.

Причина смерти пока не названа.

Как передают "Вести", Королева скончалась в самый канун премьеры программы "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1", в которой дочь Гурченко должна была впервые встретиться со своим родным братом.

При этом программа Малахов все-таки выйдет - 8 новбря в 18 часов.

Мария Королева жила в Москве, ее брат, которому сейчас 44 года, - в Тбилиси. Их отец - Борис Андроникашвили.

В СМИ неоднократно обсуждался конфликт Людмилы Гурченко с дочерью - на протяжении нескольких лет они не общались друг с другом.

Людмила Марковна умерла 30 марта 2011 года в возрасте 75 лет. Скончавшийся в 1996 году Борис Борисович Андроникашвили, сценарист, историк, сын писателя Бориса Пильняка и двоюродный брат режиссеров Георгия и Эльдара Шенгелая, был ее вторым (из шести) мужем. Супруги прожили в браке с 1958 по 1960 год.