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Тюменский муниципальный приют для животных использует новую вакцину для собак

19:01 10 ноября 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото: приют "Лучший друг"

Вакцину Нобивак DHPPi начали применять в пункте временного содержания безнадзорных домашних животных тюменского МКУ "ЛесПаркХоз" с начала октября по совету специалистов управления ветеринарии Тюменской области. 

Новая вакцина формирует у собак иммунитет одновременно к нескольким болезням. Со дня вакцинирования первых животных прошло уже 14 дней, необходимых для иммунизации, сообщает пресс-служба администрации Тюмени. Все вакцинированные животные чувствуют себя хорошо, что означает что вакцина себя зарекомендовала и будет использоваться в дальнейшем.

Каждый желающий найти себе питомца может обратиться по адресу: г. Тюмень, ул. Кедровая, 133. Вся информация о содержащихся в Пункте временного содержания безнадзорных домашних животных МКУ "ЛесПаркХоз" животных размещена на сайте www.gav.tyumen-city.ru.

Соб. инф.

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