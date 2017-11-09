10 ноября - события дня

Фото ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 9 часов в тюменском технопарке (ул. Республики, 142) откроется нейрошкола объединения нейроанестезиологов и нейрореаниматологов "Неотложная помощь больным с острыми нарушениями мозгового кровообращения и черепно-мозговой травмой".

В Тюмени в 11 часов в Легкоатлетическом манеже (ул. Луначарского, 12, 3 этаж) начнется пресс-конференция, посвященная чемпионату России по карате.

В Тюмени в 10 часов в администрации города (ул. Первомайская, 20, малый зал) начнется защита проектных групп муниципального межведомственного проекта "Молодые лидеры в образовании".

В Тюмени в 11 часов в МТЦ "Космос" (ул. Республики, 165а) начнется IV международная конференция в области креативных индустрий Calvert Forum Siberia. Пресс-подход в 12 часов 30 минут.

В Тюмени в 13 часов в "Школе перспективных исследований" ТюмГУ (ул. 8 Марта, 2/1) начнется презентация проекта "Мастера Сибири".

В Тюмени в 13 часов в СК "Строймаш" (ул. Индустриальная, 49а) начнется открытый всероссийский турнир по греко-римской борьбе на призы чемпиона мира и Европы, серебряного призера Олимпийских игр, заслуженного мастера спорта СССР Владимира Чебоксарова.

В Тюмени в 14 часов в детском городе профессий "Юнвиль" (ул. Валерии Гнаровской, 12, цокольный этаж) начнется торжественная церемония открытия профориентационной площадки SEED компании "Шлюмберже" при поддержке городского департамента по спорту и молодежной политике.

В Тюмени в 14 часов 30 минут в малом зале Тюменской городской думы (ул. Первомайская, 20) начнется презентация уникального иллюстрированного путеводителя по Тюмени "В городе Т".

В Тюмени в 15 часов в ДК "Нефтяник" (ул. Осипенко, 1) начнется торжественное мероприятие, посвященное Дню сотрудника органов внутренних дел РФ.

В Заводоуковске в 14 часов 30 минут в СК "Сосновый бор" начнутся финальные соревнования по волейболу в рамках XXI спартакиады учащихся общеобразовательных организаций Тюменской области.

Этот день в истории:

1444 - в битве при Варне турки разбили крестоносцев, убив короля Польши и Венгрии Владислава III.

1483 - родился Мартин Лютер, основатель лютеранского направления в христианстве.

1709 - русские войска разрушили столицу Мазепы Батурин.

1842 - умер поэт Алексей Кольцов.

1885 - немецкие инженеры Даймлер и Майбах установили разработанный ими двигатель внутреннего сгорания на деревянный велосипед, который совершил первую поездку.

1888 - родился Андрей Туполев, советский авиаконструктор.

1917 - Совнарком принял постановление "О рабочей милиции".

1919 - родился Михаил Калашников, российский конструктор стрелкового оружия, генерал-майор, дважды Герой Социалистического Труда, первый кавалер возрожденного ордена Андрея Первозванного.

1938 - умер Мустафа Кемаль Ататюрк, основатель Турецкой республики.

1941 - советские войска начали контрнаступление под Тихвином.

1961 - город Сталинград переименован в Волгоград.

1970 - на Луну запущена советская космическая ракета с самоходным аппаратом "Луноход-1".

1982 - умер Леонид Брежнев, генеральный секретарь ЦК КПСС, председатель Президиума Верховного Совета СССР.

1982 - появилась музыкальная группа "Наутилус Помпилиус".

1995 - основана поп-группа "Иванушки International".