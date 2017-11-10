Тюменцев приглашают на продовольственные ярмарки

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Более 20 различных предприятий Тюменского района принимают участие в сельскохозяйственных ярмарках, которые проходят в областной столице раз в две недели.

Свыше 30 т свежей, качественной продукции на 47 автомашинах доставят 11 ноября на четыре торговые площадки города - "Тюменскую ярмарку", "Порт", "Заречный двор" и "Ямская-Бакинских комиссаров".

Среди самых известных участников ярмарки - птицефабрики "Боровская" и "Пышминская", предприятия "Рыбник", "Эра-98" и "Пышма-96", кролиководческий комбинат "Рощинский", молочный завод "Абсолют", сообщает управление информационной политики и информатизации администрации Тюменского района.

Яйцо куриное и перепелиное, полуфабрикаты из мяса птицы, рыбная и молочная продукция, мясо свинины и кролика, колбасные изделия и деликатесы из кролика - вот неполный ассортимент того, что могут приобрести покупатели.

Кроме того, сельхозпредприятия Тюменского района и фермеры предлагают продукцию пчеловодства, ягоды в заморозке, овощи, в том числе морковь и свеклу. Мясо утки, гуся, индейки продает личное подсобное хозяйство Юнусова, говядину и баранину - ЛПХ Зейналова, конину - ЛПХ Елимбаева.

Две тонны капусты привезет на продажу индивидуальный предприниматель Орляковский, по две тонны картофеля и овощей – крестьянские хозяйства "Александр" и "Рассвет", тонну различных овощей - фермерское хозяйство Зубарева. Только на рынке "Ямская-Бакинских комиссаров" для реализации подготовлено порядка 12 т разнообразных продуктов от сельхозпроизводителей столичного района.

Соб. инф.