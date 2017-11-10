11 ноября - события дня

Фото ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в драматическом театре (ул. Республики, 129) продолжатся гастроли Государственного Русского драматического театра Удмуртии. В 11 часов начнется музыкальная сказка "Аленький цветочек", в 19 часов - спектакль "Чайка" Антона Чехова.

В Тюмени в СК "Строймаш" (ул. Индустриальная, 49а) начнутся соревнования Открытого Всероссийского турнира по греко-римской борьбе на призы чемпиона мира и Европы, серебряного призера Олимпийских игр, заслуженного мастера спорта СССР В. В. Чебоксарова.

В Тюмени в 18 часов в Легкоатлетическом манеже (ул. Луначарского, 12) начнутся финальные встречи чемпионата России по карате.

В Заводоуковске в 10 часов начнутся соревнования по волейболу в рамках XXI спартакиады учащихся общеобразовательных организаций Тюменской области.

Этот день в истории:

1480 - завершилось "стояние на Угре".

1821 - родился Федор Достоевский.

1837 - от Петербурга до Царского Села прошел первый российский поезд.

1843 - в России объявлено об учреждении сберегательных касс.

1884 - от болезни почек на 56-м году жизни умер выдающийся немецкий зоолог Альфред Брем.

1898 - родился французский кинорежиссер Рене Клер (настоящая фамилия Шомет).

1918 - в Компьенском лесу представители Германии подписали акт о капитуляции.

1946 - умер знаменитый советский хирург Николай Бурденко.

1975 - обрела независимость португальская колония Ангола.

1991 - умер советский художник-карикатурист Михаил Куприянов.

1994 - американский миллиардер Билл Гейтс на аукционе в Нью-Йорке заплатил 30,8 млн долларов за рукопись Леонардо да Винчи.

1998 - американец Дже Кокрейн в Лас-Вегасе прошел с завязанными глазами по канату между двумя небоскребами на высоте 183 м.

2000 - при пожаре фуникулера в тоннеле в австрийских Альпах заживо сгорели 155 туристов.

2001 - во Владикавказе совершен теракт.

2002 - авария на Балтийском вокзале (Санкт-Петербург) - неуправляемый поезд выехал на перрон, погибли четверо и ранены девять человек.