11 ноября - события дня
Фото ИА "Тюменская линия"
В Тюмени в драматическом театре (ул. Республики, 129) продолжатся гастроли Государственного Русского драматического театра Удмуртии. В 11 часов начнется музыкальная сказка "Аленький цветочек", в 19 часов - спектакль "Чайка" Антона Чехова.
В Тюмени в СК "Строймаш" (ул. Индустриальная, 49а) начнутся соревнования Открытого Всероссийского турнира по греко-римской борьбе на призы чемпиона мира и Европы, серебряного призера Олимпийских игр, заслуженного мастера спорта СССР В. В. Чебоксарова.
В Тюмени в 18 часов в Легкоатлетическом манеже (ул. Луначарского, 12) начнутся финальные встречи чемпионата России по карате.
В Заводоуковске в 10 часов начнутся соревнования по волейболу в рамках XXI спартакиады учащихся общеобразовательных организаций Тюменской области.
Этот день в истории:
1480 - завершилось "стояние на Угре".
1821 - родился Федор Достоевский.
1837 - от Петербурга до Царского Села прошел первый российский поезд.
1843 - в России объявлено об учреждении сберегательных касс.
1884 - от болезни почек на 56-м году жизни умер выдающийся немецкий зоолог Альфред Брем.
1898 - родился французский кинорежиссер Рене Клер (настоящая фамилия Шомет).
1918 - в Компьенском лесу представители Германии подписали акт о капитуляции.
1946 - умер знаменитый советский хирург Николай Бурденко.
1975 - обрела независимость португальская колония Ангола.
1991 - умер советский художник-карикатурист Михаил Куприянов.
1994 - американский миллиардер Билл Гейтс на аукционе в Нью-Йорке заплатил 30,8 млн долларов за рукопись Леонардо да Винчи.
1998 - американец Дже Кокрейн в Лас-Вегасе прошел с завязанными глазами по канату между двумя небоскребами на высоте 183 м.
2000 - при пожаре фуникулера в тоннеле в австрийских Альпах заживо сгорели 155 туристов.
2001 - во Владикавказе совершен теракт.
2002 - авария на Балтийском вокзале (Санкт-Петербург) - неуправляемый поезд выехал на перрон, погибли четверо и ранены девять человек.
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