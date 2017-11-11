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Тюменские врачи провели операцию на сердце без скальпеля

09:47 11 ноября 2017 | mobile | | print версия для печати
admtyumen.ru

Уникальную имплантацию аортального клапана провели в отделении рентгенхирургических методов диагностики и лечения Тюменской областной клинической больницы №1. Об этом сообщает пресс-служба областного департамента здравоохранения.

Хирург не сделал ни одного разреза на грудной клетке пациента для доступа к сердцу - все манипуляции велись через введенный в кровеносный сосуд катетер.  

Обычно такую операцию выполняют на открытом сердце и она считается одной из самых сложных в кардиологии - с подключением аппарата искусственного кровообращения, участием нескольких кардиохирургов. Транскатетерная имплантация аортального клапана - операция без скальпеля - необходима, если традиционная хирургия в силу возраста или заболеваний слишком опасна для жизни пациента.

В отделении рентгенхирургических методов диагностики и лечения оказывают высокотехнологичную медицинскую помощь как взрослым, так и детям, включая новорожденных. За год в отделении выполняется больше 6 тыс. процедур более чем 4 тыс. пациентам, в том числе более 1,5 тыс. сложных лечений ишемической болезни сердца, более ста коррекций врожденных пороков сердца.

Соб. инф.

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