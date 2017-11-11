Тюменским школьникам помогают выбрать профессию

gradepowerlearning.com

Серия профориентационных тренингов и мастер-классов для школьников "Формула успеха" пройдет в Центральной районной библиотеке села Омутинского Тюменской области.

Ученики 8-10 классов узнают о штрихкодировании, основах тайм-менеджмента, тонкостях сценического искусства и многом другом. Омутинский центр внешкольной работы уже проводил пробную версию проекта в 2016 году. Тогда профориентационные мероприятия посетили 110 школьников, сообщает "Мега".

В новой версии проекта ребят ждет большее количество тренингов по стресс-менеджменту, тайм-менеджменту, занятие "Найди себя в мире профессий" от центра занятости населения, а также школа ремесел, мастер-классы по сценическому искусству, основам работы полиции, ветеринарии.

Проект "Формула успеха" стал одним из победителей регионального грантового конкурса "Моя идея" и получил поддержку в размере 20 тыс. рублей.

Соб. инф.