Тюменцы примут участие во всероссийской антинаркотической акции

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Второй этап всероссийской акции "Сообщи, где торгуют смертью" пройдет в Тюменской области с 13 по 24 ноября. Об этом сообщает пресс-служба областного департамента социального развития.

В рамках акции на базе областного центра профилактики и реабилитации работают телефоны горячей линии, по которым можно сообщить информацию о местах незаконного изготовления, потребления или сбыта наркотических средств.

Телефоны горячей линии: (3452) 673-673 (в Тюмени) и (3456) 24-50-50 (в Тобольске). Анонимность гарантируется.

По этим же телефонам вне зависимости от сроков проведения акции можно получить консультацию специалистов по вопросам, связанным с лечением и реабилитацией потребителей наркотических веществ.

В областном центре профилактики и реабилитации реализуется проект реабилитации наркозависимых и алкозависимых граждан "Феникс", основная идея которого заключается в объединении наиболее эффективных подходов к реабилитации. Ежегодно в рамках проекта "Феникс" курс реабилитации проходят около 180 человек, а консультационную помощь получают более 6 тыс. человек.

Обратиться за помощью в службу семейного консультирования областного центра профилактики и реабилитации можно в рабочее время по телефону горячей линии 8(3452) 673-673, или через сайт, а также лично, по адресу ул. Комсомольская, д. 6.

Соб. инф.