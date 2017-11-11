Тюменские рыбоводы надеются на богатый улов

Фото ИА "Тюменская линия"

Более 350 т пеляди выловили работники Сладковского товарного рыбоводческого хозяйства в 2017 году. Об этом сообщил президент ассоциации производственно-торговых предприятий Тюменской области "Оцелот" Руслан Цицкиев.

"К концу года цифра увеличится. Мы рассчитываем на подледную рыбалку. В Сладковском районе кормовая база и глубины водоемов позволяют оставлять рыбу на зиму. Прогнозируем, что дойдем в этом году до 400-420 тонн улова сиговых. Если же учитывать весь объем выловленной рыбы, то он достигнет 1300 -1500 тонн. Это больше половины всего областного объема", - рассказал Руслан Цицкиев.

По его словам, на Сладковских озерах идет эксперимент по разведению муксуна. "Выпустили его в одно из озер с подходящим составом воды и рельефом дна. Надеемся через два-три года получить маточное стадо", - сообщил президент ассоциации "Оцелот".

Соб. инф.