Боровская птицефабрика увеличит переработку яйца

Фото ИА "Тюменская линия"

Боровская птицефабрика планирует до конца 2018 года увеличить глубокую переработку яйца до 1,5 млн штук в сутки. Такой результат будет достигнут благодаря реализации стратегического плана по реконструкции и модернизации предприятия на 2016-2018 годы.

В рамках стратегии на птицефабрике запланировано строительство 4 цехов выращивания поголовья на 60 тыс. птицемест, модернизация клеточного оборудования в 4 птичниках, строительство яйцесортировально-логистического комплекса с пропускной способность 3,5 млн штук яйца в сутки, реконструкция кормоцеха производительностью 700 тонн в сутки.

Напомним, что ПАО "Птицефабрика "Боровская" - одно из крупнейших предприятий Европы в своей отрасли. Ежегодный объем производства яйца здесь превышает 1 млрд штук в год.

Соб. инф.