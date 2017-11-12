В Тюмени откроется отделение социализации для страдающих деменцией

Фото: департамент здравоохранения ТО

Отделение социализации для пожилых людей, страдающих деменцией, начнет работу на базе Тюменского областного геронтологического центра 16 ноября. На день открытых дверей центр приглашают всех желающих тюменцев, сообщает областной департамент социального развития.

"Открывая такое отделение, центр пошел навстречу запросу родных бабушек и дедушек, у которых появились первые признаки заболевания - нарушение памяти, снижение способности ориентироваться в пространстве, отказ от самостоятельного приема пищи. Многие хотели бы оставить близкого человека в знакомых ему домашних условиях, но не у всех есть возможность приглядывать за ним днем или во время отпуска. Кроме того, впервые столкнувшиеся с проблемой деменции люди зачастую сами нуждаются в психологической и информационной поддержке и помощи социальных работников", - отметила директор Областного геронтологического центра Маргарита Бабушкина.

В отделении созданы комфортные, безопасные условия для пожилых людей, обеспечен их досуг и квалифицированное обслуживание. Пожилые люди могут находиться в отделении от двух до десяти часов. Центр может ежедневно принимать в отделение до 10 человек.

Отделение откроется 16 ноября по адресу: пр. Солнечный, 10.

Соб. инф.