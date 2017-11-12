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Тюменские "Стеклотех" и "Бенат" вышли на новый этап сотрудничества

11:23 12 ноября 2017 | mobile | | print версия для печати
www.stekloteh.com

Новая продукция появится благодаря деловому сотрудничеству двух тюменских предприятий. Заводы "Стеклотех" и "Бенат" завершают разработку нового вида стеклотары.

По словам генерального директора завода "Стеклотех" Елены Острягиной речь идет о целой серии нового продукта под названием "Русский стиль".

"Мы уже достаточно давно работаем с "Бенатом", например, делали для него бутылку "Живица". Получился оригинальный продукт, который выделялся на торговой полке. Уверена, что в этом году сумеем повторить успех. Речь идет о целой линейке бутылок объемом 0,25, 0,5 и 0,75 литра.  Ее с полным правом можно будет назвать дизайнерской", - рассказала Елена Острягина. Кроме того, продолжается совместная работа "Стеклотеха" с заводом "Очаково".

"Чем больше контактов и контрактов между тюменскими производителями, тем лучше. Мы практически исключаем из конечной цены транспортные расходы, таким образом, становимся конкурентоспособнее", - подчеркнула гендиректор завода "Стеклотех".

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