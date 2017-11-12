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Экскурсии, круглые столы и ярмарки вакансий проведут для людей с ограниченными возможностями

16:14 12 ноября 2017 | mobile | | print версия для печати
sevizm.mos.ru

Мероприятия, посвященные Международному дню инвалидов, пройдут в Тюмени с 16 ноября по 15 декабря.

16 ноября в центре занятости состоится круглый стол для работодателей "Трудоустройство инвалидов – забота общая". Специалисты проконсультируют работодателей о трудоустройстве инвалидов, о квотировании рабочих мест для них.

21 ноября в центре занятости начнется День открытых дверей для граждан с инвалидностью. В течение дня здесь можно будет получить консультирование по вопросам трудового законодательства, информацию о положении на рынке труда и госуслугах. Инвалидов также проконсультуруют, как открыть свое дело.

23 ноября в 10 часов в ДК "Железнодорожник" начнется ярмарка вакансий для людей с инвалидностью. Она соберет работодателей, которые готовы принять на работу особых соискателей. 

29 ноября в центре занятости пройдет мероприятие по социальной адаптации для граждан с инвалидностью, состоящих на учете, а 30 ноября – экскурсия по центру профессиональной ориентации, сообщает "Мeгaтюмень".

С 1 по 15 декабря будет работать горячая линия по вопросам занятости граждан с инвалидностью (тел. 27-36-05).

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