Два водителя погибли на югорских трассах
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Два человека погибли в дорожных авариях на югорских трассах 10-11 ноября.
10 ноября в 17 часов 15 минут в Нижневартовском районе на 4 км объездной автодороги Радужного мужчина 1967 года рождения, управляя автомобилем ГАЗ-330253, при выезде на главную автодорогу не предоставил преимущества в движении КамАЗу и допустил с ним столкновение. В результате ДТП водитель ГАЗ от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия.
11 ноября в 15 часов 20 минут в Лянторе мужчина 1981 года рождения, управляя автомобилем "Хендэ Солярис", не выбрал безопасную скорость движения, не учел дорожные условия, допустил занос своего транспортного средства и выезд на левую по ходу движения обочину с последующим опрокидыванием в кювет.
vk.com/region86_surgut
В результате ДТП водитель от полученных травм скончался на месте ДТП, его пассажир (мужчина 1978 года рождения) получил травмы различной степени тяжести, сообщает управление ГИБДД УМВД России по Югре.
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