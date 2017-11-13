14 ноября - события дня

Фото ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов в технопарке (ул. Республики, 142) начнется финал конкурса "УМНИК" Фонда содействия инновациям.

В Тюмени в 10 часов в бизнес-отеле "Евразия" начнется Первый открытый конгресс наставников России по темам: "Лучшие практики наставничества на предприятиях. Рост производительности. Кадровая безопасность".

В Тюмени в 11 часов в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия" (ул. Осипенко, 81, Областной дом журналистов) начнется пресс-конференция на тему "О работе Общественного совета при департаменте социального развития Тюменской области".

В Тюмени в 12 часов на Исторической площади у мемориала "Вечный огонь" (ул. Ленина, 2) состоится торжественный митинг, посвященный отправке молодого пополнения в Президентский полк.

В Тюмени в 14 часов в Тюменском колледже экономики, управления и права (ул. Герцена, 80) начнутся тренинги в рамках проекта Skills_Lab.

В Тюмени в 14 часов в пресс-центре информационного агентства "Тюменская линия" (ул. Осипенко, 81, Областной дом журналистов) начнется пресс-конференция на тему "Тюменская марка 2.0".

В Тюмени в 16 часов в театре "Ангажемент" (ул. Олимпийская, д. 8 А) для журналистов начнется предпремьерный показ сказки "Иван-царевич и Серый Волк".

В Тюмени в 18 часов во Дворце творчества и спорта "Пионер" (ул. Челюскинцев, 46) начнется торжественное мероприятие, посвященное 150-летию образования Российского Красного Креста.

В Тюмени в 18 часов в Музейном комплексе им. И.Я. Словцова начнется лекция доктора философии, специалиста по медиа-арту Антонио Джеуза. Мероприятие состоится в рамках специального проекта "Работа никогда не завершается" 4-й Уральской индустриальной биеннале. Ведущий в России эксперт в области новых технологий в искусстве и крупнейший в мире исследователь российского видео-арта расскажет тюменцам о современном искусстве. Именитый спикер проведет сразу две лекции: "Эволюция произведения: краткая история современного искусства" и "Введение в российское современное искусство".

Этот день в истории:

1666 - совершено первое переливание крови от одной собаки к другой.

1860 - между Китаем и Россией заключен Пекинский договор о границе между странами.

1896 - в Англии допустимый лимит скорости транспорта повышен с 4 до 14 миль в час.

1907 - открылась III Государственная дума России.

1940 - закончились неудачей советско-германские переговоры о присоединении СССР к альянсу фашистских государств.

1943 - у Бермудских островов во время учений американского флота торпеда, по ошибке выпущенная эсминцем, едва не попала в линкор "Айова", на котором находился президент США Франклин Рузвельт.

1960 - создана организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК).

2000 - основатель компании Microsoft Билл Гейтс пожертвовал Нигерии 25 млн долларов на борьбу со СПИДом.

2002 - специалисты Института химии разработали безопасный рентген.