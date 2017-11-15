16 ноября - события дня

Фото ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 8 часов в Медицинском колледже (ул. Холодильная, 81) начнутся тренинги в рамках проекта Skills_Lab.

В Тюмени в 11 часов в центре занятости Тюмени и Тюменского района (ул. Республики, 204В, корп. 3) начнется круглый стол для работодателей "Трудоустройство инвалидов - забота общая".

В Тюмени в 12 часов на базе Областного геронтологического центра (пр. Солнечный, 10) начнется открытие отделения социализации для пожилых людей, страдающих деменцией.

В Тюмени в 14 часов в большом зале администрации города (ул. Первомайская, 20) начнется внеочередное заседание Тюменской городской думы.

В Тюмени в 16 часов в бутик-отеле Green House (ул. Николая Федорова, 16, торжественный зал) начнется финал VII ежегодного регионального открытого конкурса интернет-сайтов. Организаторы - Торгово-промышленная палата Тюменской области и ГК "ТЮМБИТ".

В Тюмени в 17 часов в управе Калининского административного округа (ул. Луначарского, 61) состоится заседание круглого стола по вопросам благоустройства территории округа.

В Тюмени в 17 часов 20 минут в конференц-зале департамента земельных отношений и градостроительства администрации города (ул. Орджоникидзе, 24, каб. 210) начнутся публичные слушания по проектам изменений в проекты планировки территорий планировочных районов №9 "Южный", №11 "Комаровский", №19 "Плехановский".

В Тюмени на базе Тюменского индустриального университета в рамках Интеллектуального студенческого форума продолжится Всероссийская студенческая олимпиада по дисциплинам "Транспорт и хранение углеводородного сырья" и "Электротехника".

В Тобольске с 10 до 12 часов на базе Центра занятости населения города Тобольска и Тобольского района (10 микрорайон, д. 3Б/1) пройдет презентация гипермаркета "Лента" с предоставлением рабочих мест.

Этот день в истории:

1841 – в Нью-Йорке Герен запатентовал пробковый спасательный пояс.

1848 – в Лондоне свой последний концерт дал Фредерик Шопен.

1904 – США выкупили у французской компании концессию на строительство Панамского канала.

1906 – в Англии запатентована первая кинокамера.

1907 – Оклахома стала 46-м штатом США.

1913 – в Париже вышел в свет первый том эпопеи Марселя Пруста "В поисках утраченного времени" - "В сторону Свана".

1933 – произведена первая плавка чугуна на "Запорожстали".

1941 – 28 панфиловцев остановили продвижение немецких танков под Москвой.

1941 – югославские левые отряды Иосипа Тито разбили армию профашистских хорватских четников.

1945 – в Нью-Йорке открыт первый в Америке еврейский колледж.

1965 – советский корабль "Венера-3" стал первым искусственным объектом, севшим на Венеру.