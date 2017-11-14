Под Заводоуковском в аварии погиб водитель "Лады"

Фото Госавтоинспекции Тюменской области

Шесть аварий произошло на дорогах Тюменской области 13 ноября, погиб один человек, восемь ранены.

Как сообщает Госавтоинспекция Тюменской области, трагедия случилась вечером на четвертом километре автодороги обход города Заводоуковска. Здесь столкнулись "Лада Ларгус" и "Мицубиси Лансер". Предварительно, "Лада" выехала на встречную полосу. 41-летний водитель "Лады" погиб, 31-летний водитель второго автомобиля получил травму. Обстоятельства ДТП выясняются.

Две аварии совершили пьяные водители. Ночью на 11-м километре объездной дороги Тюмени столкнулись "Форд" и "Лада". По предварительным данным, ДТП произошло из-за нарушения дистанции, 30-летняя водитель "Форда" была в нетрезвом состоянии. 30-летний водитель "Лады" получил травму головы и сотрясение головного мозга, у водителя "Форда" ссадина кисти.

Ночью в Ишиме на перекрестке улиц Республики и Деповской столкнулись "Лада" и автобус "ПАЗ". Предварительно, 31-летний водитель "Лады" был нетрезв, нарушил очередность проезда перекрестка, водительского удостоверения у него нет. Пострадал 25-летний пассажир "Лады", он получил ушиб лица и открытый перелом челюсти.

Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства дорожного инцидента, который произошел на ул .Широтной в Тюмени. Водитель такси на автомобиле "Лада Ларгус" двигался по встречной полосе ул. Широтной, задел стоящие у светофора на перекрестке с ул. Олимпийской "Тойоту" и маршрутное такси, уехал с места столкновение. Затем в районе пересечения с Ткацким проездом "Лада" лоб в лоб столкнулась с "Хендэ". В ДТП пострадали 40-летний водитель "Лады" получил сотрясение мозга и ушибы, у женщины, управлявшей "Хендэ" ушиб. Обстоятельства выясняются.

[IMG_3]