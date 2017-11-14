15 ноября - события дня

Фото ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов в технопарке (ул. Республики, 142) начнется финал конкурса "УМНИК" Фонда содействия инновациям.

В Тюмени в 10 часов в малом зале Тюменской городской думы (ул. Первомайская, 20) начнется заседание постоянной комиссии по бюджету, налогам и финансам.

В Тюмени в 11 часов в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия" в Тюмени (ул. Осипенко, 81, Областной дом журналистов) начнется пресс-конференция директора ГБУ Тюменской области "Тюменская база авиационной и наземной охраны лесов" Александра Зыкова. Тема пресс-конференции: "Итоги пожароопасного сезона 2017".

В Тюмени в 13 часов в большом зале администрации города (ул. Первомайская, 20) начнется церемония вручения знаков отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" учащимся профессиональных образовательных организаций Тюмени.

В Тюмени в 14 часов на базе ОМОНа (ул. Щербакова, 174) начнется празднование Дня призывника Тюменского района (осенний призыв).

В Тюмени на базе Тюменского индустриального университета в рамках Интеллектуального студенческого форума продолжится Всероссийская студенческая олимпиада по дисциплинам "Транспорт и хранение углеводородного сырья" и "Электротехника".

В Тюмени в бизнес-отеле "Евразия" продолжится первый открытый конгресс наставников России "Лучшие практики наставничества на предприятиях. Рост производительности. Кадровая безопасность".

Этот день в истории:

1815 - по Неве прошло первое паровое судно.

1837 - в Англии выпущен первый учебник по стенографии.

1881 – русский изобретатель Можайский получил патент на изобретение самолета.

1901 - Кинг Кемп Жилетт придумал лезвия, которые не надо точить. День рождения Gillette.

1917 – российский Совет Народных Комиссаров провозгласил право наций на самоопределение.

1930 - вышла в свет статья Горького "Если враг не сдается – его уничтожают".

1932 - в СССР утверждено постановление об увольнении за прогул без уважительной причины.

1932 - в Казанском соборе в Ленинграде открыт Музей истории религий.

1934 - в СССР проведена первая телепередача со звуковым сопровождением.

1940 – в Варшаве немецкие власти соорудили огромную стену, отделявшую еврейское гетто от города.

1955 – открыт Ленинградский метрополитен.

1956 - снят первый фильм Элвиса Пресли.

1960 – в море вышла первая подлодка ("Джордж Вашингтон") с ядерными ракетами на борту.

1988 - СССР произвел первый и последний запуск своего космического корабля многоразового использования "Буран".

1993 – Казахстан покинул рублевую зону, официальной валютой стала тенге.

1994 – теннисистка Мартина Навратилова сыграла последний матч.

1995 – в Таиланде изготовлен самый большой флаг в мире длиной 7,99 км.

2002 - англиканская церковь разрешила второе венчание.