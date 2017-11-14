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Запуск нового водопровода в Тюмени может вызвать кратковременные сбои в водоснабжении

18:05 14 ноября 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото: ИА "Тюменская линия"

Новый участок магистрального водопровода на улицах Ставропольская - Шахтеров будет введен в эксплуатацию в Тюмени 15 ноября. Как сообщает пресс-служба "Тюмень Водоканал", в связи с этим произойдут сбои в снабжении горожан водой. 

С 9 часов 15 ноября до 9 часов 16 ноября будет отсуствовать водоснабжение в границах улиц: Червишевский тракт- Сибирская - Николая Чаплина - Демьяна Бедного - Депутатская - Мельникайте - Федюнинского. Перебои в водоснабжении до полного отсутствия могут быть на территории от улицы Широтной до Транссибирской железной дороги, между улицами Молодежной - Чаплина и Олимпийской.

"Только за 2017 год на старом участке этого магистрального водовода произошло семь аварий, естественно, все они связаны с перебоями для потребителей, поэтому мы приложили максимум усилий, чтобы завершить все работы именно в этом году и произвести переключение до наступление холодов, - пояснил директор по производству компании "Тюмень Водоканал" Виталий Гурский. - В предстоящие сутки нам осталось лишь произвести подключение этого нового участка к городской водопроводной сети после чего к потребителям вода пойдет уже по новому трубопроводу".

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Теги: Тюмень Водоканал

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