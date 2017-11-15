Антонио Джеуза: "Я художник - я так вижу"

Антонио Джеуза дал лекцию в Тюмени. Фото ИА "Тюменская линия"

О становлении российского современного визуального искусства от андеграунда до соц-арта рассказал доктор философии, независимый критик и искусствовед Антонио Джеуза на авторской лекции, которая стала частью специального проекта "Работа никогда не завершается" IV Уральской индустриальной биеннале в Музейном комплексе им. И. Я. Словцова.

Будущий педагог-художник, студентка четвертого курса института психологии и педагогики ТюмГУ Ксения Галеева перед лекцией посмотрела выставку: "Спасибо организаторам, что привезли сюда столько интересных работ. Это первый подобный опыт для Тюмени. Очень приятно, что начали развивать эту тему – студентам важно видеть, к чему нужно стремиться. Мы ходим на выставки Союза художников, и это прекрасно, но современное искусство тоже хотелось бы знать".

Студентка целенаправленно пришла на лекцию. Ксения призналась, что мероприятие удивило дружественной атмосферой. Девушка сочла лектора харизматичным, а материал полезным – современное искусство студентке только предстоит изучать в вузе: "Историю современного искусства нам пока не преподавали. Очень сложно добывать информацию самому – она разрознена. Антонио Джеуза все систематизировал и прекрасно подал".

Антонио Джеуза дал лекцию в Тюмени. Фото ИА "Тюменская линия"

Антонио Джеуза рассказал слушателям, что изучает современное российское искусство 14 лет. В прошлом он переехал в Россию именно с этой целью – узнать больше о российских художниках.

Лекцию он начал с работ художников середины XX века. Происходящее в Советском Союзе, цензура, железный занавес – все это сделало особенно ценными работы деятелей искусства для иностранцев, считает Антонио Джеуза. Ограниченные рамками дозволенного, художники писали картины в стиле "советский реализм": "Все должны были рисовать правильные картины. Один художник мог начать картину, второй продолжить, третий закончить – человек был не важен, важна была картина", - пояснил идею соцреализма искусствовед.

Те же, кто решался проявить индивидуализм, попадал под опалу. И все же деятели искусства, притесненные цензурой, старались дать свое видение происходящего. Это выливалось в сюрреалистичные работы, которые сложно понять без знаний об эпохе, художнике, обстоятельствах, считает Антонио Джеуза.

Во времена первого в России фестиваля молодежи и студентов в 1957 году советская молодежь впервые представила абстракционизм в своих картинах. Андеграунд – так искусствовед назвал работы представителей того времени.

В 60-70-е годы андеграунд активнее проявляется в стихах советских поэтов: "Это всегда была одна тусовка: художники, музыканты, а в Питере еще и поэты. Они работали, жили вместе, все было в системе. Поэтому очень сложно, особенно на Западе, понимать российское искусство. Вначале у меня тоже был такой барьер. Если не знаешь язык, сложно понять это искусство. Ты должен знать, как важна литература. Россия – это империя слов", - считает Антонио.

Его слова подтвердила фотография выставки современных художников в Измайлово в 1974 году – одна из первых экспозиций не соцреалистов. На другом снимке, датированном 1978 годом, зрителей выставки встретил квартет. Антонио обратил внимание публики: "Так же, как и сегодня, нас встретил квартет".

Часть примеров поразила простотой понимания идеи художников. Например, работу Евгения Михова-Вайтенко "Без названия" (1959 г.) Антонио Джеуза пояснил: "Здесь не стоит искать большего смысла, автор экспериментировал с материалами".

Лектор считает, что работы нонконформистов, коим являлся и Михов-Вайтенко, отличаются безэмоциональностью: "Какие эмоции вы чувствуете, когда видите эту работу? Ну же?! Никаких! Это нонконформисты. Они не боялись быть скучными – они показывали жизнь", - подчеркнул Джеуза.

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По его словам, советский нонкорформизм как течение заключался в том, что художники изображали то, что видят, без прикрас и иллюзий, правду бытия.

Параллельно развивался московский концептуализм. Улыбки слушающих вызвал пример – иллюстрация известного советского журнала "Веселые картинки".

Ярким представителем художников-концептуалистов стал Виктор Пивоваров. Его серия "Июнь-июль" смутила слушателей: сложно понять, что хотел показать художник в изображениях мишеней с разными геометрическими фигурами и подписями к ним.

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Лектор пояснил – это история любви Виктора Пивоварова и его второй супруги. Вопросов у публики возникло еще больше. На что искусствовед пошутил: "О, какие вы бесчувственные – тут страсть, любовь разгорается… А вы не видите? Холодное сердце у вас. Чтобы понимать подобные картины, нужно принять концепцию творения художника, знать что-то о нем – так проявлялась индивидуальность в советское время: "Я художник - я так вижу", - резюмировал он.

Вместе с развитием индивидуальности в изобразительном искусстве советских художников появляется сюрреализм: "Это инсталляция своего рода "Человек улетел в космос из своей комнаты" и вот, что осталось после него. Автор показывает кусок жизни придуманного персонажа. И мы знакомимся – художник нам рассказывает историю", - прокомментировал Антонио Джеуза.

Если сравнить с современным искусством, то советская эпоха также делилась на субкультуры, в каждой из которых был своя яркий представитель. Эту идею изобразил один из советских художников.

Лектор выделил главную идею изобразительного искусства до перестройки – все оно было некоммерческим. Художники писали картины, чтобы выразить свою индивидуальность, высказаться: "Это очень политические работы, если смотреть на них серьезно", - отметил он.

Если в соцреализме изображение было важнее автора, то ближе к перестройке возникает соц-арт, когда во главе творчества наконец встает художник, индивидуальность. Основателями соц-арта стали Виталий Комар и Александр Меламид: "Неподготовленный зритель увидит Маркса и Энгельса. Но нет, это сами авторы и их идея: они почувствовали, что цензура ослабевает, возможна критика и индивидуализм художника", - пояснил Антонио Джеуза.

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Он считает, что после перестройки, с момента первого, вызвавшего ажиотаж аукциона, когда картина современника была продана за баснословные деньги иностранцам, советские деятели изобразительного искусства исчерпали тот индивидуализм, который несли в советское время.

Цензура и свободомыслие в СССР – вещи несовместимые, поэтому советские художники выбрали форму выживания: документирование. Многие создавали произведения именно так – делали фото, писали картины, создавали инсталляции и оставляли без комментариев, заставляя людей задуматься. Антонио Джеуза убежден, настоящее искусство – это то, что заставляет остановиться, поискать смысл в творении, задуматься.

Тюменские слушатели засыпали искусствоведа вопросами. На вопрос, почему итальянец рассказывает россиянам о становлении российского искусства и есть ли у него на это право, он пояснил, что не претендует на истину, высказывает личное мнение: "Я художник – я так вижу".

После лекции слушатели заинтересовались экспонатами биеннале. Антонио Джеуза заметил, что в музее есть авторы, о которых он рассказывал. А со знаниями о художнике и его эпохе появляется больше понимания о его работах.

"Я не специалист в области искусства. Что-то попадалось в жизни, видела на выставках, но специально не изучала этот вопрос. Мне понравилась лекция – было интересно, это толчок, чтобы поинтересоваться, как развивается современное искусство и где его зачатки. Я ничего не знала из лекции, кроме обложки "Веселые картинки". Часть искусства, наверное, сложно воспринимать, а что-то ты понимаешь легко, тебе это близко", - считает посетительница биеннале Лариса Якушева.

На память об областной столице тюменцы подарили Антонио Джеуза тюменский ковер – символ прикладного творчества и один из главных экспонатов биеннале.

Первый заместитель генерального директора тюменского просветительского объединения Галина Коршакевич подчеркнула, специалисты подготовили большую образовательную и просветительскую программу - лекции, мастер-классы, семинары, которые пройдут на IV Уральской индустриальной биеннале. Мероприятия будут проходить в Музейном комплексе им. И.Я. Словцова до 21 января 2018 года.

Ирина Ромашкина