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На трассе Тюмень - Ханты-Мансийск в столкновении фуры и легковушки погбили два человека

13:43 16 ноября 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото Госавтоинспекции Тюменской области

Два человека погибли в аварии на 392-м километре федеральной автодороги Тюмень - Ханты-Мансийск 16 ноября. Здесь столкнулись фура "Фрейтлайнер" и легковой  "Лифан".

Как сообщает Госавтоинспекция Тюменской области, водитель автомобиля "Лифан" не смог выбрать безопасную скорость на скользкой дороге, иномарка зацепила обочину, затем ее выбросило на встречную полосу. От удара с фурой "Лифан" загорелся. 56-летнего пассажира автомобиля очевидцы ДТП успели вытащить из машины, 49-летний водитель сгорел в салоне иномарки. Вскоре пассажир также скончался от полученных в ДТП повреждений. По предварительным данным, оба погибших – жители Сорокинского района Тюменской области.

На месте аварии работали сотрудники ГИБДД, следственно-оперативная группа. Движение по федеральной дороге не ограничивалось, автоинспекторы регулировали  им вручную, чтобы обеспечить безопасность на трассе. Обстоятельства выясняются.

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Теги: ГИБДД Тюменской области , ДТП

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