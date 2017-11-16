Студенты ТИУ поедут учиться в Китай по обмену в 2018 году

Студенты ТИУ поедут учиться в Китай по обмену в 2018 году. Фото ИА "Тюменская линия"

80 студентов тюменского региона поедут учиться в университет Янцзы в китайском городе Ухань в 2018-2019 учебном году.

Соглашение об академической мобильности подписали и.о. ректора Тюменского индустриального университета Вероника Ефремова и административный президент университета Янцзы Чжу Е Хун в главном корпусе ТИУ 16 ноября.

"Это старт проекта. Для нас это не эпизодический проект: университет Янцзы – стратегический партнер", - подчеркнула Вероника Ефремова.

Это первый шаг к тому, чтобы Китай принял на обучение студентов из Тюмени, пояснил генеральный секретарь русско-китайского фонда развития культуры, образования и науки Цуй Фань.

Поясним, Фонд выступил посредником переговоров о сотрудничестве двух университетов. Эксперты подобрали вуз, который будет соизмерим по количеству студентов, научных школ и амбициям. Выбор в пользу ТИУ коллеги из Китая объяснили тем, что Тюмень – это нефтегазовая столица России, так же, как Ухань для Китая. Регион роднит с Уханем и схожее с Самотлором месторождение, и большой опыт, научные знания в нефтегазовой отрасли. Оба университета занимаются разработкой добычи углеводородов: "На этом научном интересе мы будем стартовать", - сказала Вероника Ефремова.

Студенты ТИУ поедут учиться в Китай по обмену в 2018 году. Фото ИА "Тюменская линия"

Во время двухдневного визита в Тюмень иностранные гости познакомились с лабораторией технополиса ТИУ, деятельностью структурных подразделений: НИПИ "Нефтегазпроект", института геологии и нефтегазодобычи, института транспорта, а также побывали в студенческом городке опорного вуза.

"В ТИУ есть свои методы и технологии бурения, добычи нефти и газа. Университет Янцзы имеет долгую историю в этом вопросе. Эти два университета вместе могут подготовить выпускников с высоким уровнем знаний", - считает административный президент университета Янцзы Чжу Е Хун.

На каком языке будут обучать студентов, вузы пока не решили. Вероника Ефремова во время посещения университета Янцзы обратила внимание на то, что многие китайские студенты массово учат русский язык. Предполагается, что обучение пройдет на английском языке, но и.о. ректора не исключает возможности обучения на русском или китайском языке.

Вероника Ефремова пояснила, к 2017 году ТИУ сотрудничает с тремя китайскими вузами: "Самый давний наш партнер – китайский нефтяной университет. С ним мы работаем в двух направлениях: образовательная программа "нефтегазовое дело" и подготовка студентов русскому языку как иностранному на площадке. С другими вузами работаем в рамках преподавательской и студенческой мобильности", - пояснила она.

По этим программам к 2017 году ТИУ принял 70 студентов из Китая. По соглашению о сотрудничестве с университетом Янцзы опорный вуз примет около 100 студентов из Китая на будущий учебный год.

Цуй Фань пояснил, предварительно Министерство образования и науки Китая разрешило принять 80 студентов из Тюмени по соглашению. По законодательству Китая, обмен студентами возможен, только если организован институт. После утверждения министерством Китая в марте 2018 года в Пекине представители обоих вузов подпишут документ об организации китайско-российского индустриально-энергетического института, который будет готовить специалистов по двум направлениям - нефтегазовое дело и строительство.

Студенты ТИУ поедут учиться в Китай по обмену в 2018 году. Фото ИА "Тюменская линия"

Институт, созданный совместно с ТИУ, – это пятый подобный проект в Китае. Вузы азиатской страны сотрудничают с Уральским федеральным университетом путей сообщения, Санкт-Петербургским университетом кино и телевидения, Московским педагогическим университетом. А также при Хайнаньском университете в сотрудничестве с Южным федеральным университетом и Белорусским государственным университетом организован Европейский институт, в котором обучилось более полутора тысяч студентов. В 2018 году институт выпустит первую партию специалистов.

Русско-китайский фонд развития культуры – единственный представитель МГУ им. М.В. Ломоносова в Китае, который обеспечивает его жителей распространением русского языка: уже открыто 17 специализированных центров, рассказал Цуй Фань. За последние семь лет Китай реализовал 28 программ по взаимодействию с российскими образовательными учреждениями.

Студенты ТИУ поедут учиться в Китай по обмену в 2018 году. Фото ИА "Тюменская линия"

Ирина Ромашкина