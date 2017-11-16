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17 ноября - события дня

18:05 16 ноября 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 8 часов в Медицинском колледже (ул. Холодильная, 81) начнутся тренинги в рамках проекта Skills_Lab.

В Тюмени в 10 часов на подстанции скорой медицинской помощи № 3 (ул. Суходольская, 25)  начнется региональный этап конкурса "Славим человека труда!" в номинации "Лучший фельдшер скорой медицинской помощи". 

В с. Салаирка Тюменского района в 13 часов начнется открытие бюста Героя Советского союза Т.Е. Несговорова в селе. 

В Тюмени в 19 часов в центре зимних видов спорта "Жемчужина Сибири" начнется торжественное открытие межрегиональных соревнований по биатлону на "Призы Олимпийских чемпионов Тюменской области". 

В Тобольске в 16 часов начнется городская конференция отцов: "Отцы и дети: разговор о важном".

Этот день в истории:

1800 - началось первое заседание Конгресса США в здании Капитолии в Вашингтоне.

1855 - английский путешественник Ливингстон открыл водопад Виктория.

1869 - французская императрица Евгения торжественно открыла для судоходства Суэцкий канал.

1881 - создана Федерация американских профсоюзов (Американская Федерация Труда).

1923 - в СССР создана служба участковых милиционеров.

1933 - основан Харьковский русский драматический театр имени Пушкина.

1948 - крейсер "Аврора" установлен на вечную стоянку на Неве.

1966 - основана Комиссия ООН по международной торговле (ЮНСИТРАЛ).

1970 - на Луну доставлен первый советский луноход.

1996 - при запуске разбился русский космический аппарат "Марс-8" - один из самых дорогостоящих проектов России.

2003 - японский поезд установил рекорд скорости.

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