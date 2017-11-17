О коварстве осеннего льда напоминают тюменцам

kartalinka.ru

Воздержаться от каких-либо занятий и работ, связанных с нахождением на льду рек, озер и прудов, рекомендует департамент безопасности жизнедеятельности администрации Тюмени.

Особое внимание следует обратить родителям: не оставляйте детей без присмотра вблизи замерзающих водоемов, пресекайте игры и шалости детей на неокрепшем опасном осеннем льду. Постоянно напоминайте и разъясняйте им правила поведения на льду, о мерах безопасности и последствиях нарушения правил.

Водоемы города начали покрываться льдом. Но он непрочен. Однако каждый год многие люди, особенно дети и рыбаки, пренебрегают мерами предосторожности и выходят на неокрепший лед, тем самым подвергая свою жизнь смертельной опасности.

Безопасным для человека считается лед в пресной воде толщиною не менее 10 см, напоминает департамент безопасности жизнедеятельности администрации города.

Если вы стали свидетелем несчастного случая на льду водных объектов, звоните по телефону 112.