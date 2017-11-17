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Бичуринские чтения открылись в Тюмени

11:56 17 ноября 2017 | mobile | | print версия для печати
Бичуринские чтения открылись в Тюмени. Фото: phototyumen.ru

Научно-практическая конференция "Бичуринские чтения: история, культура и религия чувашей" открылась в Тюмени. Пленарное заседание чувашского культурологического форума организовано в департаменте образования и науки Тюменской области. В этом году мероприятие приурочено к празднованию 240-летия со дня рождения Никиты Яковлевича Бичурина, академика, основоположника российской научной синологии.

Как сообщает областной комитет по делам национальностей, по традиции научный съезд продолжат праздничные мероприятия чувашской культуры и искусства. 18 ноября в Тюменском государственном институте культуры пройдет выставка традиционных народных промыслов и ремесел. Мастера декоративно-прикладного творчества познакомят гостей с национальной вышивкой, ткачеством, резьбой и росписью по дереву, гончарным делом, созданием изделий из бересты, плетением из бисера, изготовлением ювелирных изделий с чувашской символикой.

Здесь же состоится финал областного конкурса "Чaваш пики/Чувашская красавица". В борьбе за титул самой красивой чувашки Тюменской области девушки продемонстрируют знание родного языка, культуры и традиций чувашского народа, раскроют свои таланты в творческом конкурсе, покажут грацию на дефиле в национальных костюмах.

Кульминацией праздника станет концертная программа с яркими номерами, представляющими песенную и танцевальную культуру чувашей.

Мероприятие организовано по инициативе Тюменской областной общественной организации "Ассоциация чувашей “Таван”" и пройдет при поддержке правительства Тюменской области.

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Теги: чуваши

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