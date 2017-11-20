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Субкультуры нового поколения представят в ДК "Орфей"

08:09 20 ноября 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото: Департамент по спорту и молодежной политике Тюмени

Тематические программы, беседы и кинопутешествия состоятся в Тюмени 20 и 21 ноября.

Как сообщает городской департамент культуры, 20 ноября тематическая программа "Молодежные субкультуры нового поколения" начнется  в Доме культуры "Орфей" (ул. 70 лет Октября, 5в) в 12 часов 15 минут.

В Центре культуры и искусства "Современник" в 14 часов – развлекательная программа "Пускай счастливыми растут все дети на планете". В этот день ребята станут участниками увлекательной программы, в которой смогут спеть, станцевать, поучаствовать в играх и викторинах, а также посмотреть фрагменты из любимых мультфильмов.

21 ноября в Центре семейного чтения им. А.С. Пушкина (ул. Щербакова, 11) в 10 часов детям покажут эпизоды из фильма "Чучело", после чего состоится обсуждение актуальных вопросов для школьников.

В конце ноября отмечается интересный и добрый праздник – Всемирный день домашних животных. В 13 часов в Центральной городской библиотеке (ул. Луначарского, 51/3) библиотекарь напомнит ребятам о том, что нужно беречь домашних питомцев и не забывать, что они, как и люди, нуждаются в нашей любви, ласке и заботе. В игровой форме ребята познакомятся с самыми первыми домашними животными на планете, узнают о том, как человек постепенно приручил их. А также ответят на вопросы викторины и посмотрят мультфильм.

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Теги: библиотеки , культура

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