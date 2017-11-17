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18 ноября - события дня

17:56 17 ноября 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 12 часов в "ДК "Поиск" (ул. Александра Пушкина, 10) начнется торжественная церемония открытия почты Сибирского Деда Мороза.

В Тюмени в 12 часов в МАУ ДО "СДЮСШОР №3" начнется торжественная церемония открытия областного турнира по тяжелой атлетике памяти А.И. Марутяна.

В Тюмени в 13 часов в ДК "Железнодорожник" (ул. Первомайская, 55) начнется фестиваль современной визуальной культуры "Ханадаэ".

В Тюменском районе в 11 часов в ОЦЗВС "Жемчужина Сибири" продолжатся межрегиональные соревнования по биатлону на призы Олимпийских чемпионов Тюменской области.

Этот день в истории:

1877 – русские войска взяли турецкую крепость Карс.

1918 – Латвия провозгласила независимость.

1918 – в Петрограде создано коммунистическое правительство Эстонии.

1918 – адмирал Колчак создал Омское правительство и провозгласил себя Верховным правителем России.

1918 – Уолт Дисней в составе Красного Креста отправился на фронт в Европу.

1939 – в Северном море подорвался на немецких минах и затонул голландский лайнер "Симон Боливар", 86 человек погибли.

1944 – генерал Шарль де Голль учредил суд для процессов над французами, сотрудничавшими с фашистами.

1990 – во Франции запущен воздушный змей длиной в 1034,45 м (мировой рекорд).

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