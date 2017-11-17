В Тюменском районе сыграли в "Что? Где? Когда?"

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Седьмой год подряд на территории Тюменского района проходят интеллектуальные игры "Что? Где? Когда?" для взрослых. Они объединяют более трехсот человек, проживающих в деревнях и селах муниципалитета, в том числе старшеклассников.

В этом году в в интеллектуальную игру включились шесть команд из Червишевского муниципального образования, сообщает "Комcомольская пpавда". Сформировались они на базе детского сада, совета ветеранов, общеобразовательной школы, совхоза "Червишевский", деревень Друганова и Большие Акияры.

"Умная сова" досталась команде из Онохино. Ильяс Перматов, с гордостью поднимая кубок, признался, что для их семейной команды это вторая награда в игре. Первый они, три брата с женами, взяли еще в 2014 году.

Соб. инф.