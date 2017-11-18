19 ноября - события дня

Фото ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов в СДЮСШОР № 3 продолжится открытый областной турнир по тяжелой атлетике памяти А. И. Марутяна.

В Тюмени в 12 часов в кинотеатре "Родина" (ул. Мельникайте, 70) начнется всероссийская акция "24 кадра Победы", в рамках которой состоится показ фильма Сергея Бондарчука "Они сражались за Родину" по одноименному роману Михаила Шолохова. Вход свободный.

В Тюмени в 18 часов в СОК "Здоровье" начнется XI спартакиада трудовых коллективов Тюменской области.

Этот день в истории:

1493 - Колумб открыл Пуэрто-Рико.

1521 - папские войска захватили Милан, с чего началась война между династиями Валуа и Габсбургами.

1703 - в Бастилии умер таинственный узник в железной маске.

1792 - Франция провозгласила помощь всем угнетенным народам.

1858 - провозглашено создание последней английской колонии в Северной Америке – Британской Колумбии (Канада).

1867 - Англия отклонила просьбу Британской Колумбии о присоединении той к Канаде.

1867 - во Франции русский капитан артиллерии Н. Телешов запатентовал первый реактивный самолет, названный теплородным духометом.

1891 - в Германии продана первая игрушечная железная дорога.

1893 - в газете "Нью-Йорк Велд" напечатана первая в мире цветная вкладка.

1905 - у острова Сен-Мало разбился о скалы немецкий пароход "Хильда", 127 человек погибли.

1915 - по обвинению в убийстве в США расстрелян рабочий поэт-песенник Джо Хилл.

1916 - император Австро-Венгрии Франц-Иосиф предоставил Галиции автономию.

1938 - утверждена автономия Словакии и Прикарпатской Руси.

1942 - началось контрнаступление советских войск под Сталинградом.

1966 - во время испытания пушки "Харп" в Аризоне (США) снаряд достиг рекордной высоты 180 км.

1969 - бразильский футболист Пеле забил тысячный мяч в официальных матчах.

1984 - от взрыва хранилища горючего в Мехико погибли 334 человека.

1986 - в СССР принят закон об индивидуальной трудовой деятельности.

1988 - от передозировки лекарств умерла наследница судовладельца Аристотеля Онассиса Кристина, после чего ее трехлетняя дочь Афина Онассис стала самой юной миллиардершей в мире.

1990 - НАТО и Варшавский пакт подписали первую декларацию о недопущении агрессии друг против друга.

1992 - главой парламента Таджикистана избран Имомали Рахмонов.

1997 - Пол Маккартни впервые в мире провел премьеру симфонии по Интернету.