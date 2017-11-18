19 ноября - события дня
Фото ИА "Тюменская линия"
В Тюмени в 10 часов в СДЮСШОР № 3 продолжится открытый областной турнир по тяжелой атлетике памяти А. И. Марутяна.
В Тюмени в 12 часов в кинотеатре "Родина" (ул. Мельникайте, 70) начнется всероссийская акция "24 кадра Победы", в рамках которой состоится показ фильма Сергея Бондарчука "Они сражались за Родину" по одноименному роману Михаила Шолохова. Вход свободный.
В Тюмени в 18 часов в СОК "Здоровье" начнется XI спартакиада трудовых коллективов Тюменской области.
Этот день в истории:
1493 - Колумб открыл Пуэрто-Рико.
1521 - папские войска захватили Милан, с чего началась война между династиями Валуа и Габсбургами.
1703 - в Бастилии умер таинственный узник в железной маске.
1792 - Франция провозгласила помощь всем угнетенным народам.
1858 - провозглашено создание последней английской колонии в Северной Америке – Британской Колумбии (Канада).
1867 - Англия отклонила просьбу Британской Колумбии о присоединении той к Канаде.
1867 - во Франции русский капитан артиллерии Н. Телешов запатентовал первый реактивный самолет, названный теплородным духометом.
1891 - в Германии продана первая игрушечная железная дорога.
1893 - в газете "Нью-Йорк Велд" напечатана первая в мире цветная вкладка.
1905 - у острова Сен-Мало разбился о скалы немецкий пароход "Хильда", 127 человек погибли.
1915 - по обвинению в убийстве в США расстрелян рабочий поэт-песенник Джо Хилл.
1916 - император Австро-Венгрии Франц-Иосиф предоставил Галиции автономию.
1938 - утверждена автономия Словакии и Прикарпатской Руси.
1942 - началось контрнаступление советских войск под Сталинградом.
1966 - во время испытания пушки "Харп" в Аризоне (США) снаряд достиг рекордной высоты 180 км.
1969 - бразильский футболист Пеле забил тысячный мяч в официальных матчах.
1984 - от взрыва хранилища горючего в Мехико погибли 334 человека.
1986 - в СССР принят закон об индивидуальной трудовой деятельности.
1988 - от передозировки лекарств умерла наследница судовладельца Аристотеля Онассиса Кристина, после чего ее трехлетняя дочь Афина Онассис стала самой юной миллиардершей в мире.
1990 - НАТО и Варшавский пакт подписали первую декларацию о недопущении агрессии друг против друга.
1992 - главой парламента Таджикистана избран Имомали Рахмонов.
1997 - Пол Маккартни впервые в мире провел премьеру симфонии по Интернету.
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