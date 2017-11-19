20 ноября - события дня
Фото ИА "Тюменская линия"
В Тюменском районе в 11 часов в ОЦЗВС "Жемчужина Сибири" продолжатся межрегиональные соревнования по биатлону на призы олимпийских чемпионов Тюменской области.
Этот день в истории:
1667 - в Стокгольме казнен за убийство бывший русский дипломат, шведский шпион в России, писатель Григорий Котошихин.
1760 - Франция передала Детройт Британии.
1814 - английская газета "Таймс" впервые в мире отпечатана массовым тиражом на печатном вальцовом прессе.
1814 - на балу в Вене впервые исполнена кантата Людвига ван Бетховена "Торжественная минута".
1830 - началось польское восстание, главнокомандующий русских войск великий князь Константин бежал.
1916 - американские войска оккупировали Доминиканскую республику.
1918 - в Нарве провозглашена Эстонская Советская республика.
1920 - в Армении установлена советская власть.
1932 - подписан советско-французский договор о ненападении.
1939 - президиум Верховного Совета СССР объявил советскими гражданами всех жителей Западной Украины и Белоруссии, в которые входили советские войска.
1939 - Испания и Германия заключили секретный договор о предоставлении испанских портов для захода немецких военных кораблей.
1942 - в США введены ограничения на торговлю и потребление кофе.
1945 - провозглашено создание Федеративной Республики Югославия.
1947 - Генеральная Ассамблея ООН одобрила план разделения Палестины на еврейское и арабское государства.
1963 - после взлета из Монреаля разбился канадский авиалайнер, 118 человек погибли.
1975 - Билл Гейтс придумал название своей будущей компании.
1981 - в Калифорнии во время катания на яхте при невыясненных обстоятельствах утонула американская актриса Натали Вуд.
1990 - Совет Безопасности ООН одобрил применение оружия против Ирака, если тот не освободит Кувейт.
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