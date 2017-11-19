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20 ноября - события дня

18:00 19 ноября 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

В Тюменском районе в 11 часов в ОЦЗВС "Жемчужина Сибири" продолжатся межрегиональные соревнования по биатлону на призы олимпийских чемпионов Тюменской области.

Этот день в истории:

1667 - в Стокгольме казнен за убийство бывший русский дипломат, шведский шпион в России, писатель Григорий Котошихин.

1760 - Франция передала Детройт Британии.

1814 - английская газета "Таймс" впервые в мире отпечатана массовым тиражом на печатном вальцовом прессе.

1814 - на балу в Вене впервые исполнена кантата Людвига ван Бетховена "Торжественная минута".

1830 - началось польское восстание, главнокомандующий русских войск великий князь Константин бежал.

1916 - американские войска оккупировали Доминиканскую республику.

1918 - в Нарве провозглашена Эстонская Советская республика.

1920 - в Армении установлена советская власть.

1932 - подписан советско-французский договор о ненападении.

1939 - президиум Верховного Совета СССР объявил советскими гражданами всех жителей Западной Украины и Белоруссии, в которые входили советские войска.

1939 - Испания и Германия заключили секретный договор о предоставлении испанских портов для захода немецких военных кораблей.

1942 - в США введены ограничения на торговлю и потребление кофе.

1945 - провозглашено создание Федеративной Республики Югославия.

1947 - Генеральная Ассамблея ООН одобрила план разделения Палестины на еврейское и арабское государства.

1963 - после взлета из Монреаля разбился канадский авиалайнер, 118 человек погибли.

1975 - Билл Гейтс придумал название своей будущей компании.

1981 - в Калифорнии во время катания на яхте при невыясненных обстоятельствах утонула американская актриса Натали Вуд.

1990 - Совет Безопасности ООН одобрил применение оружия против Ирака, если тот не освободит Кувейт.

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