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Фестиваль "Творчество для всех" пройдет в Заводоуковске 

19:14 17 ноября 2017 | mobile | | print версия для печати
tacina-adm.ru

Отборочный этап фестиваля для людей с ограниченными возможностями здоровья "Творчество для всех" состоится во Дворце культуры Заводоуковска 22 ноября.

Творческое состязание учреждено департаментом культуры, департаментом социального развития Тюменской области и тюменским отделением Всероссийского общества инвалидов. Фестиваль призван способствовать выявлению, развитию и реализации творческого потенциала людей с ограниченными возможностями здоровья от 18 лет и старше. 

Людям с инвалидностью предоставлена возможность проявить себя в таких номинациях, как "Вокал", "Хореография", "Оригинальный жанр", "Исполнение на музыкальных инструментах", "Художественное чтение".

Победители отборочного этапа примут участие в областном туре фестиваля, который пройдет в  Тюмени в декабре 2017 года, сообщает пресс-служба департамента культуры Тюменской области.

Соб. инф.

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