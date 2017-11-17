Тюмень готовится к чемпионату рабочих профессий

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Открытый региональный чемпионат рабочих профессий "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) Тюменская область 2018 пройдет в областном центре с 4 по 8 декабря.

Участники будут соревноваться по 34 компетенциям, среди которых – "Парикмахерское искусство", "Строительный дизайн", "Флористика" и не только. Мероприятия будут традиционно проводиться на нескольких площадках, основные из которых - Выставочный зал и Технопарк.

"Мы ожидаем, что в конкурсе примет участие не менее 200 человек из Тюменской области и соседних регионов", – рассказала глава регионального координационного центра Ирина Микрюкова. По ее словам, в этом году на чемпионате появились такие специальности, как "Физическая культура и спорт", "Производство мебели", "Дизайн интерьера", "Управление железнодорожным транспортом" и другие.

"Дело в том, что ежегодно специалисты проводят мониторинг востребованности тех или иных профессий. И если анализ подтверждает, что к специальности есть интерес, мы включаем ее в WorldSkills и приглашаем к участию студентов и молодых специалистов", – пояснила Ирина Микрюкова. Чемпионат проводится при поддержке Правительства Тюменской области.

Соревнования проходят зрелищно: участники ремонтируют автомобили и сельскохозяйственную технику, пекут пышные булочки и креативные торты, красят, строят, паяют, клеят обои и многое другое. Вход на площадки свободный, приглашаются все желающие.

Соб. инф.