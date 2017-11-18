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Открытки из Тюменской области отправлены в 38 стран мира

09:38 18 ноября 2017 | mobile | | print версия для печати
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Жители России уже начали выкладывать в соцсети фотографии открыток с изображением туристических мест Тюменской области, чтобы выиграть билеты на новогодние каникулы. Это сделали представители Хабаровска, Москвы, Санкт-Петербурга, Перми и других городов, сообщает Агентство туризма и продвижения Тюменской области.

"Вот и до меня открыточка дошла! Я как маленький ребенок улыбалась при её получении! Откуда столько радости, я не знаю, но на душе стало тепло от того, что где-то там далеко-далеко есть добрые люди", – пишет в инстаграме житель Петрозаводска Евгения Куликова.

"А самое интересное, что когда отправляла письмо, выяснилось, что совсем не знаю адреса, и я была далеко не одна такая! Люди звонили, узнавали адреса, переспрашивали. В общим, стало несколько тоскливо по тем временам, когда адреса знали наизусть, а на конвертах от руки писали "Жду ответа как соловей лета!"" – пишет в комментариях подруге тюменка Наташа Черновол.

С начала акции, которая стартовала 21 октября, жители региона отправили около 10 тыс. открыток. Причем их адресовали не только жителям России, но и еще 38 стран мира: Китая, Франции, Испании, Чехии, Эквадора, Португалии.

Напомним, в рамках акции "Добро пожаловать в Тюменскую область" человек из любой точки земного шара может выиграть бесплатное путешествие в Тюмень на новогодние каникулы. Для этого ему нужно до 24 декабря сделать фото с открыткой, отправленной другом, и выложить ее в Instagram под хэштегом #хочувтюмень. Отправить открытку родным и близким можно в ТЦ "Вояж" в выходные дни с 12 до 21 часа. Бокс для отправки располагается около эскалатора на первом этаже.

Соб. инф.

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