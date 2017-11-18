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Поселок Боровский признан самым чистым в Тюменской области

10:47 18 ноября 2017 | mobile | | print версия для печати
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По итогам недавно завершившегося конкурса "Самое экологически чистое муниципальное образование Тюменской области" первое место занял поселок Боровский Тюменского района.

Конкурс проводился ООО "НИИ Экологии и рационального использования природных ресурсов" и департаментом экологии и недропользования Тюменской области. Основные критерии оценки - чистота населенного пункта, отсутствие несанкционированных свалок, оформление и обслуживание мест массового отдыха жителей, площадь и ухоженность зеленых насаждений.

По всем пунктам Боровский получил высокую оценку жюри. Ежедневно в поселке идет очистка улиц, дорог, парковок, остановок и тротуаров. Зимой своевременно убирают и вывозят снег, летом регулярно косят траву, ухаживают за фонтаном, скамейками и ограждениями, проводят противоклещевую обработку. В этой работе активно участвуют жители всех возрастов, в том числе и подростки. Традиционно проводятся субботники, конкурсы по благоустройству среди жителей частных и многоквартирных домов, учреждений и организаций поселка.

В администрации поселка, признанного самым чистым муниципалитетом области, считают, что победа в конкурсе – заслуга каждого, кто здесь живет.

Соб. инф.

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