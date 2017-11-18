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В тюменском "Космосе" проходят встречи со школьниками

12:24 18 ноября 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото пресс-службы театра "Мимикрия"

Ученики 8-10 классов тюменских школ встречаются с резидентами молодежного театрального центра "Космос" в рамках информационно-просветительского проекта "Классный час".

Занятия предполагают неформальное общение с режиссерами, обсуждение, открытые чтения в исполнении актеров молодежных театров, сообщает "Мoй поpтал". Недавно на "Классный час" пришли ученики 8 класса из гимназии №16.

"Темой встречи, исходя из запросов учебных учреждений, становятся литературные произведения, которые ученики прошли недавно. В этот раз говорили о "Капитанской дочке" и в целом о творчестве Пушкина. Режиссер театра "Мимикрия" и преподаватель пластики и пантомимы на кафедре режиссуры ТГИК Полина Захарова рассказывала о том, как Пушкина ставят в Москве", - сообщил организатор проекта, менеджер образовательных программ Илья Титов.

Соб. инф.

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