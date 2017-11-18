Тюменских трудных подростков научат приемам самообороны

Фото из группы проекта "Шанс" из социальной сети

Совместная тренировка по самообороне для тюменских трудных подростков и их наставников пройдет в рамках социального проекта "Шанс".

Тренеры покажут, как остановить агрессора и научат совладать с негативными эмоциями, сообщает "Мега". Еще один интенсив, участниками которого станут подростки и их наставники – мастер-класс по изобразительному искусству.

"Творческие занятия и мастер-классы помогают ребятам не только раскрыть свой талант, но и выразить то, что они чувствуют. Кроме того, творчество - это своеобразный разговор между наставником и ребенком, который помогает стать ближе друг к другу", - рассказала заместитель руководителя Центра продюсирования сообществ Дарья Ермакова.

Напомним, что социальный проект "Шанс" реализуется в Тюмени во второй раз. Кроме того, в ноябре проект "Шанс" победил в конкурсе "Вдали от столиц" от Google - занял первое место в номинации "Спорт".

Соб. инф.