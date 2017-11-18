up

18.11.2017 суббота

EUR 70.3604

USD 59.6325

В Тюмени -3..-5 С 3 м/с
ветер юго-западный

﻿
Главная / Новости / Общество

Тюменских трудных подростков научат приемам самообороны

13:23 18 ноября 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото из группы проекта "Шанс" из социальной сети

Совместная тренировка по самообороне для тюменских трудных подростков и их наставников пройдет в рамках социального проекта "Шанс".

Тренеры покажут, как остановить агрессора и научат совладать с негативными эмоциями, сообщает "Мега". Еще один интенсив, участниками которого станут подростки и их наставники – мастер-класс по изобразительному искусству.

"Творческие занятия и мастер-классы помогают ребятам не только раскрыть свой талант, но и выразить то, что они чувствуют. Кроме того, творчество - это своеобразный разговор между наставником и ребенком, который помогает стать ближе друг к другу", - рассказала заместитель руководителя Центра продюсирования сообществ Дарья Ермакова.

Напомним, что социальный проект "Шанс" реализуется в Тюмени во второй раз. Кроме того, в ноябре проект "Шанс" победил в конкурсе "Вдали от столиц" от Google - занял первое место в номинации "Спорт".

Соб. инф.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости

Последние новости

16:00 В России предлагают ужесточить ответственность за контрабанду табака
15:19 Тюменских бизнесменов приглашают на российско-чешский экономический форум
14:51 Россия может вновь принять Театральную олимпиаду
14:22 Тюменский шахматист Даниил Юффа участвует в международном турнире в Италии
13:59 Ученые предупреждают: эксперименты с ГМО могут привести к катастрофе
13:23 Тюменских трудных подростков научат приемам самообороны
12:58 Минобороны намерено отстранить от службы военных с ожирением
12:24 В тюменском "Космосе" проходят встречи со школьниками
11:45 В Новгородской области автобус столкнулся с грузовиком
11:36 Врачи считают пересадку головы вполне возможной
Все новости

Архив новостей

Ноябрь, 2017
﻿

Губернатор

Карантин по АЧС на Ишимском ветсанутильзаводе отменен

Владимир Якушев отметил эффективное взаимодействие с Росгвардией

Строительный рынок в Тюменской области оживает быстрее, чем в других регионах

Политика

В Тюменской области стартовал новый проект для поддержки предпринимательства

В Аромашевском районе избрали нового главу администрации

Многодетные сельские семьи улучшают жилищные условия благодаря проекту "Единой России"

Экономика

Тюменских бизнесменов приглашают на российско-чешский экономический форум

На Ямале завершается цикл осенних ярмарок тюменских производителей

Более девяти тысяч тонн оборудования смонтировали на установке пиролиза "ЗапСибНефтехима"

Общество

В России предлагают ужесточить ответственность за контрабанду табака

Россия может вновь принять Театральную олимпиаду

Ученые предупреждают: эксперименты с ГМО могут привести к катастрофе

Спорт

Тюменский шахматист Даниил Юффа участвует в международном турнире в Италии

"Рубин" vs "Челмет": тюменцы давно не побеждали в Челябинске

Тюменские дзюдоисты поборются за медали первенства России в Иркутске

Происшествия

В Новгородской области автобус столкнулся с грузовиком

Тюменец сжег тело убитого им мужчины

В Новом Уренгое инспекторов ДПС осудят за взятку
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+