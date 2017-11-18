Тюменский шахматист Даниил Юффа участвует в международном турнире в Италии

Фото ТюмГУ

Тюменский шахматист Даниил Юффа участвует в международном чемпионате в Италии. Соревнования проводится для шахматистов-юниоров международного уровня в категории не старше 20 лет.

Вместе с тюменцем в чемпионате принимают участие 242 спортсмена из разных стран мира - 152 юноши и 90 девушек, более 30 из которых имеют гроссмейстерские звания. Количество российских спортсменов, отправившихся на соревнования, составляет 17 человек.

Чемпионат проходит в итальянском городе Тарвизио. Первые игры начались 13 ноября. Последнюю шахматную партию разыграют 25 ноября. Соревнования проходят по швейцарской системе в 11 туров, раздельно среди юношей и девушек, сообщает "Тюменская область сегодня".

Добавим, что Даниил Юффа родился 25 февраля 1997 года, и уже в 5 лет выиграл свой первый турнир, став чемпионом города среди начинающих шахматистов, а в 8 лет стал самым молодым в регионе кандидатом в мастера спорта. Сейчас он признан спортивной гордостью Тюмени, мастером спорта России и международным гроссмейстером.

Соб. инф.