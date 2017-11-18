Тюменских бизнесменов приглашают на российско-чешский экономический форум

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Тюменских бизнесменов ждут на российско-чешском экономическом форуме

Представителей регионального бизнеса приглашают принять участие во втором российско-чешском экономическом форуме, который состоится 22 ноября в Центре международной торговли в Москве.

Как рассказали в Торгово-промышленной палате РФ, выступающей одним из организатором форума, ссновными участниками мероприятия станут представители бизнеса двух стран. В состав чешской делегации вошли топ-менеджеры около 80 компаний, представляющих многоотраслевое машиностроение, технологии и оборудование для АПК, энергетика, транспорт, туризм, фармацевтика, строительство и другие отрасли.

Программа форума включает пленарное заседание, после окончания которого состоятся встречи российских и чешских предпринимателей в формате В2В. Главным спикером выступит президент Чехии Милош Земан, откроет мероприятие председатель совета директоров ЦМТ, президент ТПП РФ Сергей Катырин.

Для участия в мероприятии необходимо пройти регистрацию.

Соб. инф.