up

18.11.2017 суббота

EUR 70.3604

USD 59.6325

В Тюмени -3..-5 С 3 м/с
ветер юго-западный

﻿
Главная / Новости / Экономика

Тюменских бизнесменов приглашают на российско-чешский экономический форум

15:19 18 ноября 2017 | mobile | | print версия для печати
kudago.com

Тюменских бизнесменов ждут на российско-чешском экономическом форуме

Представителей регионального бизнеса приглашают принять участие во втором российско-чешском экономическом форуме, который состоится 22 ноября в Центре международной торговли в Москве.

Как рассказали в Торгово-промышленной палате РФ, выступающей одним из организатором форума, ссновными участниками мероприятия станут представители бизнеса двух стран. В состав чешской делегации вошли топ-менеджеры около 80 компаний, представляющих многоотраслевое машиностроение, технологии и оборудование для АПК, энергетика, транспорт, туризм, фармацевтика, строительство и другие отрасли.

Программа форума включает пленарное заседание, после окончания которого состоятся встречи российских и чешских предпринимателей в формате В2В. Главным спикером выступит президент Чехии Милош Земан, откроет мероприятие председатель совета директоров ЦМТ, президент ТПП РФ Сергей Катырин.

Для участия в мероприятии необходимо пройти регистрацию

Соб. инф.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости

Последние новости

16:00 В России предлагают ужесточить ответственность за контрабанду табака
15:19 Тюменских бизнесменов приглашают на российско-чешский экономический форум
14:51 Россия может вновь принять Театральную олимпиаду
14:22 Тюменский шахматист Даниил Юффа участвует в международном турнире в Италии
13:59 Ученые предупреждают: эксперименты с ГМО могут привести к катастрофе
13:23 Тюменских трудных подростков научат приемам самообороны
12:58 Минобороны намерено отстранить от службы военных с ожирением
12:24 В тюменском "Космосе" проходят встречи со школьниками
11:45 В Новгородской области автобус столкнулся с грузовиком
11:36 Врачи считают пересадку головы вполне возможной
Все новости

Архив новостей

Ноябрь, 2017
﻿

Губернатор

Карантин по АЧС на Ишимском ветсанутильзаводе отменен

Владимир Якушев отметил эффективное взаимодействие с Росгвардией

Строительный рынок в Тюменской области оживает быстрее, чем в других регионах

Политика

В Тюменской области стартовал новый проект для поддержки предпринимательства

В Аромашевском районе избрали нового главу администрации

Многодетные сельские семьи улучшают жилищные условия благодаря проекту "Единой России"

Экономика

Тюменских бизнесменов приглашают на российско-чешский экономический форум

На Ямале завершается цикл осенних ярмарок тюменских производителей

Более девяти тысяч тонн оборудования смонтировали на установке пиролиза "ЗапСибНефтехима"

Общество

В России предлагают ужесточить ответственность за контрабанду табака

Россия может вновь принять Театральную олимпиаду

Ученые предупреждают: эксперименты с ГМО могут привести к катастрофе

Спорт

Тюменский шахматист Даниил Юффа участвует в международном турнире в Италии

"Рубин" vs "Челмет": тюменцы давно не побеждали в Челябинске

Тюменские дзюдоисты поборются за медали первенства России в Иркутске

Происшествия

В Новгородской области автобус столкнулся с грузовиком

Тюменец сжег тело убитого им мужчины

В Новом Уренгое инспекторов ДПС осудят за взятку
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+