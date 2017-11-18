Тюменский завод "Битекс-Сибирь" освоил выпуск новой краски

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На заводе "Битекс-Сибирь", расположенном в Заводоуковске Тюменской области, запустили в производство силиконовую краску Farbe, которая по некоторым характеристикам в два раза превосходит аналогичный продукт зарубежных брендов.

"Это касается, прежде всего, такого показателя, как укрывистость, то есть, способность краски перекрывать цвет поверхности, на которую она была нанесена. От этого напрямую зависит, сколько краски вы тратите, а, значит, появляется реальная экономия", - рассказал учредитель завода Андрей Снисаренко.

Отсутствие таможенных платежей, снижение транспортных расходов и полная автоматизация производства делают эту краску дешевле зарубежных аналогов, то есть доступней для потребителя.

Соб. инф.